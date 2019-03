NÖN lud zum Tag der offenen Tür .

Ihre Leser lud die NÖN zum Tag der offenen Tür ins Büro am Rathausplatz. Viele Gäste ließen sich einen Blick in die Büroräumlichkeiten, in denen die Ausgaben St. Pölten, Herzogenburg, Pielachtal, Neulengbach, Purkersdorf und Lilienfeld entstehen, nicht entgehen.