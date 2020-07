Medien: Das war das Thema der Ferienbetreuung im Landhausbezirk diese Woche, die vom Verein „Family Business“ durchgeführt wird.

Am Donnerstag war die NÖN für einen Workshop zu Gast, wo die Mädchen und Buben spannende Einblicke in den abwechslungsreichen Arbeitsalltag des NÖN-Teams bekamen. NÖN-Redakteurin Gila Wohlmann erzählte, wie Lokaljournalismus funktioniert, wie man recherchiert und welche spannende sowie auch lustige Erlebnisse sie schon in ihrer Dienstzeit hatte.

Im Anschluss bereitete sie die Kinder auf ein Interview mit Landesrat Jochen Danninger vor, der sich persönlich in der Ferienbetreuung einstellte.

Großen Anklang bei den Mädchen und Buben fand auch die NÖN-Fotobox.

Als Erinnerung durften diese Erinnerungsfotos und ein paar kleine NÖN-Präsente mit heim nehmen.