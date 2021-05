Jedem Projekt seinen Protest: Gegen den geplanten neuen Fußballplatz des SC St. Pölten am Kremserberg laufen die Bewohner der Gartenstadt Sturm. Sie sehen den Panoramaweg als Naherholungsgebiet gefährdet und gründeten die IG Kremserberg.

„Die Natur am Panoramaweg, die Weite, der Fasan, der abends immer so lustig aus dem Wald krächzt, all das trägt zum Seelenheil bei und war für mich vor allem im Lockdown ein Anker! Es wäre traurig, das zu verlieren“, illustriert Anrainerin Tina Reichl ihre Bedenken und Sohn Max ergänzt: „Ich treffe mich immer mit Freunden auf der Wiese beim Hochstand zum Frisbeespielen. Gestern hat mir ein Freund erzählt, das kommt jetzt vielleicht alles weg. Warum?“

Max muss sich keine Sorgen machen, entgegnet Stadtsprecher Thomas Kainz: „Der Panoramaweg wird natürlich nicht verbaut, der Bau hätte auch keine Auswirkungen auf den Blick über St. Pölten.“

Hätte, denn nix ist fix. Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ob zwischen dem Wirtschaftshof und der Siedlung ein Sportplatz hinpasst. „Kein Groß-Stadion, sondern eine Anlage für den Traditionsverein SC St. Pölten, auf der vorrangig Kinder trainieren würden“, so Thomas Kainz.

An diesen Versprechungen und an der Objektivität der Studie zweifelt die Initiative. Auch, weil die Anrainer des künftigen Sportplatzes vorab nicht informiert wurden. Sie fordern jetzt, dass mehrere Möglichkeiten seriös geprüft werden – „vom etwaigen Weiternutzen bestehender Strukturen über die Aktivierung bereits sportlich gewidmeter Flächen bis hin zu etwaigen Alternativstandorten.“ Es solle eine gute Lösung für alle gefunden werden – so die versöhnliche Schlussfolgerung.

Derzeit ist allerdings verbales Blutgrätschen angesagt: „Probleme zu lösen, indem man Probleme woanders verursacht, ist keine verantwortungsbewusste und nachhaltige Stadtpolitik“, zieht Anrainer Markus Schmitzberger die politische Karte.

Und Rathaussprecher Kainz wirft den Aktivisten „destruktive Motivation vor, mit dem Ziel der bewussten Instrumentalisierung.“ Und er ist empört darüber, dass sich die Kremserbergbewohner vor „wild pinkelnden“ und „vermüllenden“ Sportvereinsmitarbeitern schützen wollen.