„Der neue Standort hat sich bewährt. Wir erreichen aufgrund der Nähe zum Bahnhof viel mehr Jugendliche – auch aus dem Umland“, zieht Nordrand-Leiterin Julia Zauchinger zufrieden Bilanz.

Im April übersiedelte das fünfköpfige Streetworker-Team von der Josefstraße in die ehemalige Buswartehalle am Bahnhofsplatz – mit ihnen auch die Trägerorganisation, der Verein Jugend und Lebenswelt.

Mittlerweile ist der Verein Nordrand am Montag und am Mittwoch präsent. „Nun fehlt uns nur noch eine fixe Jugendberatungsstelle wie die ehemalige ‚Ampel‘“, so Zauchinger. -mk-