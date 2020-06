Seit Montag ist Einkaufen auch ohne Maske wieder möglich. Das sorgt gerade auch im Großmarkt für Erleichterung. „Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden bleibt aber weiterhin oberstes Gebot“, betont Metro-Geschäftsleiter Walter Hörndler.

Alle hätten voll mitgezogen und würden das auch noch weiterhin machen. „Wir haben stets unsere Hausaufgaben gemacht“, ist Hörndler stolz auf sein Team. Im Eingangsbereich wurde eine Hygienestation eingerichtet, Masken und Handschuhe wurden von Mitarbeitern per Zange an die Kunden übergeben. Die hätten sich laut Hörndler auch vorbildlich verhalten. „Hut ab“, lobt der Geschäftsleiter. Das sei nicht selbstverständlich, da in der

heißesten Coronaphase alle bei Metro einkaufen konnten. „Wir waren Lebensmittelversorger und von daher hatten wir für alle geöffnet“, erklärt Hörndler. Seit Mitte Mai ist Metro wieder auf das übliche Geschäftsmodell zurückgekehrt und die Öffnungszeiten wurden wieder bis 21 Uhr erweitert.

Obwohl nun die Maskenpflicht gefallen ist, wird weiterhin auf Sicherheit geachtet. Die Hygienestationen gibt es nach wie vor. Die Plexiglasscheiben an der Kassa bleiben und auch die Mitarbeiter werden gebeten, Masken zu tragen. „Auch wenn sie nicht müssen“, betont Hörndler. Die moderne Technik macht es möglich, dass in den Geschäftsräumen auch regelmäßig gelüftet wird.