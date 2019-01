Der Winter hat mit Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt endgültig in der Landeshauptstadt Einzug gehalten. Während es sich die meisten St. Pöltner unter der Bettdecke in ihren beheizten Wohnungen gemütlich machen, wird die klirrende Kälte für Obdachlose zur Lebensgefahr. Für sie sind die drei Notschlafstellen, die Emmaus für Jugendliche, Frauen und Männer betreibt, oft die rettende Zuflucht.

Die temporären Unterkünfte verzeichneten im Vorjahr über 8.000 Nächtigungen. In den vergangenen Wochen waren die rund 30 Betten immer voll belegt. FP-Stadtrat Klaus Otzelberger fordert daher von Stadt und Land eine Erweiterung des Angebots. Er schlägt etwa vor, den Wirtschaftshof, den die Stadt 2015 als temporäre Bleibe für Asylwerber zur Verfügung gestellt hatte, für Obdachlose zu öffnen: „Die Schaffung zusätzlicher Schlafplätze für Einheimische sollte machbar sein. Oder sind Obdachlose weniger wert als Asylwerber?“

Die Stadt verweist bei der Zuständigkeit an das Land. Sozial-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SP) sieht derzeit keinen zusätzlichen Bedarf. Sie will die Situation jedoch genauer unter die Lupe nehmen: „Wir werden mit der FH eine Bedarfserhebung machen.“

Emmaus-Geschäftsführer Karl Langer zufolge sei die Anzahl an Betten grundsätzlich ausreichend. „Es stimmt, dass wir in den letzten Wochen sehr voll waren. Wenn aber

jemand direkt bei uns steht und Hilfe sucht, wird er sicher nicht abgewiesen“, verspricht Langer. Anlass, eine Notschlafstelle aufzusuchen, sei in der Regel eine akute Krisesituation, erklärt er. Obdachlose, die das ganze Jahr über auf der Straße leben, gebe es in St. Pölten wenige.

„Kältetelefon in NÖ nicht zu stemmen“

Wer dennoch einen Menschen sieht, der im Freien sein Nachtquartier aufschlägt, sollte laut Caritas selbst handeln. Ein eigenes Kältetelefon, wie es etwa in Wien eingerichtet wurde, gibt es in St. Pölten nicht. „Mit so einem Angebot ist natürlich Verantwortung verbunden. Für das gesamte Bundesland können wir die einfach nicht übernehmen“, bedauert Caritas-Sprecher Christoph Riedl-Daser.

Helfen könne man trotzdem: „Wichtig ist es, die Person anzusprechen und, wenn Gefahr im Verzug ist, sofort die Rettung zu alarmieren.“ Handle es sich um keine akute Notsituation, seien die Caritas-Beratungsstellen eine geeignete Anlaufstelle. „Dort gibt es Lebensmittelgutscheine, Kleidung und Schlafsäcke“, so Riedl-Daser.