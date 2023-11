Nur SPÖ für Umsetzung des „Windfängers“ am Europaplatz

Die Pläne für das neue Wahrzeichen am Europaplatz stehen schon länger. Jetzt wurde die Umsetzung im Gemeinderat beschlossen. An der Ostseite des Europaplatzes wird das gemauerte Bauwerk mit einem Durchmesser von 13,5 Metern und einer Höhe von 4,8 Metern samt Freiraumgestaltung mit Weg- und Grünanlagen, einer Brunnenanlage und Straßenausrüstung errichtet. Die Kosten belaufen sich samt sonstigen Nebenkosten und Reserven auf rund 860.000 Euro.

Von den Grünen gibt es Kritik wegen der gestiegenen Kosten. „Im Jänner haben wir schon die Planung und Bauaufsicht beschlossen. Wir kratzen schon an der Million“, ist Walter Heimerl-Lesnik überzeugt.

Auch seitens der FPÖ gibt es Kritik. Stadtrat Martin Antauer fühlt sich belustigt, weil an einem der verkehrsreichsten Plätze die Verweildauer erhöht werden soll. „Wir haben so viele schöne Orte. Überall kann man verweilen, aber die Stadt bildet sich Verweildauer auf der Promenade und am Europaplatz ein.“

Der Brunnen als Wahrzeichen ist Geschichte. Diesen Platz soll nun der Windfänger einnehmen. „Die Zeiten sind schwierig mit den Teuerungen, aber wir werden jetzt nicht kneifen“, so Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) – dessen Fraktion den Beschluss allein fasste.