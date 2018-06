Die Harlander Coats waren eine Baumwollspinnerei und Zwirnerei mit Hauptsitz in Harland. Die Anfänge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1858 zurück, als der Wiener Weber Matthias Salcher ein Sägewerk in Harland kaufte. Die Produktion wurde ständig erweitert, 1892 wurde beispielsweise die Georgsspinnerei in Ochsenburg eröffnet.

1923 verkaufte die Familie Salcher ihre Aktien an den englischen Mehrheitseigentümer J. & P. Coats Ltd., nach der Umwandlung in eine GmbH 1968 hieß die Firma Harlander Coats GmbH.

Zwischenzeitlich wurden über 1.000 Personen beschäftigt, ehe immer mehr Personal abgebaut werden musste. 1987 wurde der Sitz nach Ochsenburg verlegt, der 1991 als letzter Betrieb schloss. Das Hauptwerk in Harland wurde an Wallner Holz verkauft.