Grundsätzlich hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine Fusion der Gebietskrankenkassen zur neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) abgesegnet. Eine gemeinsame Kasse wird damit am 1. Jänner Realität. Kaum jemanden betrifft diese Entscheidung mehr als den St. Pöltner Bernhard Wurzer. Der ehemalige ÖVP-Stadtrat ist Generaldirektor der ÖGK. Mit der NÖN spricht er über die Vorbereitungen und spannende Weihnachtstage.

NÖN: Wie groß ist die Erleichterung, nach der Bestätigung der Fusion durch den VfGH?

Bernhard Wurzer: Man hat den Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, sicher von Wien bis St. Pölten gehört. Jetzt besteht die Sicherheit, dass wir weitermachen können und an der Fusion nicht mehr gerüttelt wird.

Die ÖGK steht kurz vor der Umsetzung. Wie geht es Ihnen damit?

Bernhard Wurzer: Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wir haben in den letzten Monaten so intensiv daran gearbeitet, dass ich davon ausgehe, dass alles funktionieren wird. Für die Versicherten und die Vertragspartner wird alles reibungslos über die Bühne gehen. Die meisten werden gar nichts merken, es ist eine technische Umstellung. Ich bin mir sicher, dass alles perfekt laufen wird.

Wie wird Ihr Weihnachten ausschauen? Wird das recht entspannt sein heuer?

Wurzer: Ich hoffe, dass der Heilige Abend entspannt wird. An den Fenstertagen am 27. und 30. Dezember wird aber Hochbetrieb bei uns herrschen. Vor allem im IT-Bereich. Es gibt auch ein paar Dinge, die noch in der Silvesternacht umgestellt werden. Da ist eine Anspannung spürbar.

Bei Versicherten gibt es wahrscheinlich auch Verunsicherung bei den Kunden vor der Umstellung. Was wird sich für sie ändern?

Wurzer: Für die Patienten und Kunden wird alles gut, weil sich für sie nichts ändert. Man kann mit der E-Card ganz normal zum Arzt gehen oder zur Bezirksstelle. Alles bleibt wie bisher auch bei Kostenerstattung und Beratung. Es läuft dann nur alles über die Österreichische Gesundheitskasse. Es wird sogar die eine oder andere Verbesserung geben.

Welche Verbesserungen?

Wurzer: Wir haben den ersten Schritt einer Leistungsharmonisierung bereits getan. Dafür hätten wir vom Gesetz her bis zum Ende des Jahres 2020 Zeit gehabt. Eine einheitliche Satzung in Österreich haben wir bereits für 1. Jänner 2020 geschafft. Wenn mir das bei meinem Antritt jemand gesagt hätte, dass wir schon so weit sein werden, hätte ich wahrscheinlich nicht viel Geld darauf gewettet.

Verfolgen Sie noch die Lokalpolitik in St. Pölten? Was sagen Sie zur Diskussion über den Kinderärztemangel?

Wurzer: Ja, ich verfolge das noch genau. Man muss das Thema Kinderärztemangel sehr differenziert betrachten, weil teilweise auch Horrorszenarien aufgezeigt werden, die so nicht eintreten werden. Das hilft jetzt dem einzelnen nichts, wenn sein Arzt in Pension geht und der nicht nachbesetzt wird. Wir müssen neue Modelle bei der gesamten Versorgung andenken.

Wie könnten solche Modelle aussehen?

Wurzer: Die Erwartungshaltung der Menschen hat sich stark verändert. Meine Kinder können sich beispielsweise gar nicht vorstellen, dass ich als Kind eine Woche lang auf die nächste Folge von Biene Maja warten musste. Sie gehen heutzutage einfach ins Internet und schauen sich sofort die Fortsetzung an. Ein Bedürfnis taucht auf und muss sofort gestillt werden können.

Wie ist das im Gesundheitssystem vorstellbar?

Wurzer: Die Elterngeneration hat sich einen Termin in den nächsten sechs Wochen ausgemacht. Das war für sie in Ordnung. So etwas gibt es heutzutage nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen neue Versorgungs- und Vertragsformen, neue Ideen zur Zusammenarbeit.

Wird man in einem Jahr von einer erfolgreichen Umstellung sprechen können?

Wurzer: Nächstes Jahr um diese Zeit kann sich wahrscheinlich in Österreich niemand mehr vorstellen, dass es einmal neun Gebietskrankenkassen gegeben hat und nicht eine gemeinsame Gesundheitskasse.