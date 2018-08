2006 veränderte sich die heimische Kulturlandschaft: Der damalige Stadtrat Hermann Nonner und Christian Gebath gründeten gemeinsam mit Operettensänger Wilhelm Schupp als Intendant den „Verein der Operettenfreunde“ und „retteten damit das Musiktheater für die Landeshauptstadt, weil im Landestheater Operetten abgedreht wurden“, so Nonner.

Die Operettenfreunde hatten von Anfang an großen Erfolg mit ihren Veranstaltungen: „Wir haben immer höchstes Niveau geboten, mit Gästen von der Staatsoper und der Volksoper.“ Die St. Pöltner honorierten die Bemühungen – die Veranstaltungen in den damaligen Stadtsälen, dann im VAZ und schließlich in der Bühne im Hof waren fast immer ausverkauft. „Glücklicherweise ist das gutgegangen, denn ich habe immer das finanzielle Risiko getragen“, freut sich Hermann Nonner, dass sein Konzept aufgegangen ist: „Wir haben nicht nur mit einer Operette gelockt, sondern mit einem weiten Repertoire dieses Genres und wollten einfach das Musiktheater pflegen.“

Jetzt haben Nonner und sein Vize Christian Gebath das Zepter übergeben. Star-Tenor Jörg Schneider – er folgte 2016 Schupp als Intendant nach – wurde Präsident der Operettenfreunde. Er wird das im Sinne der Gründer weiterführen: Mit einer Revue im Frühjahr und der Gala im Herbst, heuer am 6. und 7. November.