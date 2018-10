Für die Oppositionsparteien haben die Machbarkeitsstudie für eine Tiefgarage unter dem Bischofsgarten und der Verkauf der Deponie eines gemeinsam: Von beidem erfuhren sie erst aus den Medien. Da dies keine Einzelfälle sein sollen, ist der Ärger mittlerweile entsprechend groß. „Von der SP wird das eigentlich bei allen Belangen so gehandhabt. Demokratiepolitisch sehe ich das sehr bedenklich, denn wie sollen die von der Bevölkerung gewählten Mandatare entsprechend arbeiten, wenn die SP keine Informationen weitergibt?“, meint etwa FP-Stadtrat Klaus Otzelberger.

„Zuerst buhlen sie um die Zustimmung zu den Themen und nachher umgehen sie uns"

Auch VP-Vizebürgermeister Matthias Adl spricht von einem eigenartigen Demokratieverständnis. „Zuerst buhlen sie um die Zustimmung zu den Themen und nachher umgehen sie uns. Unsere einzige Chance, uns zu wehren, ist es, Dinge selbst nach außen zu tragen“, meint Adl.

Grün-Mandatar Markus Hippmann hatte kurzfristig Hoffnung auf Besserung, die sich aber rasch zerschlagen habe. „Bei einem Gespräch mit Vertretern jeder Partei vor der letzten Gemeinderatssitzung mit Vizebürgermeister Franz Gunacker ging es auch um die fehlende Vorabinformation zum Verkauf der Deponie. Er hat das bedauert und kommuniziert, dass sich dies künftig ändern solle. Ein paar Stunden später erfuhren wir dann aber wieder nur medial von den Plänen für die Garage unter dem Bischofsgarten“, ärgert sich Hippmann.

Gunacker betont, dass dies die allgemein gängige und in der Geschäftswelt übliche Vorgangsweise sei. „Bei wichtigen Geschäften und Absprachen geht es darum, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung und die Statements abgestimmt werden und die Verhandlungspartner sicher sein können, dass vorab nichts nach außen geht. Das nennt man bei Verhandlungen Professionalität und Handschlagqualität.“ So sei die Grundlagenstudie zur Parkgarage ein Ergebnis von Gesprächen zwischen dem Bürgermeister und dem Diözesanbischof gewesen. „Informationen weiterzugeben, bevor die Sache ausgemacht wurde, kann gute Entscheidungen für die Stadt torpedieren“, so Gunacker.