Ostermarkt am Rathausplatz

Im Norden des Rathausplatzes, zwischen der Dreifaltigkeitssäule und der Franziskanerkirche, gibt es heuer einen St. Pöltner Ostermarkt. Kunsthandwerker, Kleidungshändler, ein Karussell und Imbissstände locken in den Ferien viele Familien auf den Stand. So gibt es am Stand der Emmaus etwa selbstgebastelten Schmuck und Dekoration und Roman und Helmut Stipich betrieben das Kinderkarussell für die kleinen Gäste.

Am Ostersamstag kommt dann schließlich der Osterhase und bringt einige Osternester mit auf den Markt. Eltern, die ihren Kindern gerne eines schenken wollen, können in der "Tourismus und Marketing Info" für neun Euro einen Gutschein kaufen. Dieser wird dann am Ostersamstag zwischen 13 und 15 Uhr vom Osterhasen gegen ein Osternesterl umgetauscht.

