Eine Tafel Schokolade, ein Packerl Schnitten, fünf Sackerl Löskaffee und eine handgeschriebene Grußbotschaft packen mitfühlende Damen Jahr für Jahr in Pakete. Schuhkartons mit Spielsachen und warmen Socken sammelt eine andere. Sie alle wollen zu Weihnachten Mitmenschen, denen es nicht so gut geht, eine Freude bereiten.

Die Packerlaktion der Katholischen Frauenbewegung (kfb) gibt es seit 40 Jahren. „In der Diözese treffen sich jährlich bis zu 70 Pfarren-Frauengruppen und bereiten diese Packerl vor“, erklärt Christine Plank, die seit über 15 Jahren mit einpackt. Die Tradition gehöre für viele zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest dazu. Froh über das Engagement ist die langjährige kfb-Vorsitzende Anna Rosenberger: „Die Bereitschaft zu helfen ist ungebrochen.“

Seit 13 Jahren gibt es die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der Barmherzigen Samariter in St. Pölten. Anders als bei der Weihnachtspackerlaktion gehen die Spenden hier an Kinder. Sigrid Mayer leitet eine der Sammelstellen. Viele Teilnehmer, die ihr die gefüllten Schuhkartons vorbeibringen, erzählen ihr ebenfalls, dass sie das Packen in Weihnachtsstimmung versetze. „Es ist schon besonders, wenn man durch das Kartonpacken aktiv bei der Hilfe eingreifen kann und nicht ,nur’ Geld spendet.“ Besonders beliebt bei den Kindern sind Plüschtiere und Schokolade. Hauben, Socken und warme Sachen kommen ebenfalls gut an.

Bis Freitag, 15. November, gibt es noch die Gelegenheit, einen Schuhkarton zu packen und abzugeben.

Details findet man auf www.die-samariter.org.