Ein Dorn im Auge ist einem Anrainer der Josefstraße die rege Bautätigkeit rund ums Gymnasium: „Im Umkreis von 70 Metern sind vier Straßen gesperrt“, ärgert er sich. Vor der Schule wurde die Fahrbahn instandgesetzt und in der Stoßgasse zwei Bushaltestellen saniert, außerdem wurden in der Franz-Jonas-Straße die Wasserleitung erneuert und in der Birkengasse sowie am Spratzerner Kirchenweg Strom- und Gasleitungen.

„Das stellt uns Anrainer vor ein Riesen-Problem. Parkplätze gab es in den letzten Wochen so gut wie keine. Die Sanierung der Straßen ist natürlich begrüßenswert, ich frage mich nur, warum man alles auf einmal machen muss – und obendrein die Leute nicht ausreichend informiert“, klagt der St. Pöltner.

Verärgert ist er vor allem, weil er von den Arbeiten an den Strom- und Gasleitungen erst erfuhr, als er sein Auto aus der Garage in der Birkengasse holen wollte. „Plötzlich hat‘s geheißen, dass ich die nächsten Tage woanders parken muss. Das hätte ich gerne rechtzeitig gewusst.“

Dass eine Baustelle neben dem Haus Frust auslöst, versteht Herbert Bugl von der EVN, betont aber: „Die Erneuerung war notwendig, um spätere Störungen zu vermeiden.“ Für das Informieren der Anrainer und das Aufstellen der Hinweisschilder sei die Baufirma zuständig. „Dass es da Probleme gegeben hätte, wüsste ich nicht“, so Bugl.

Laut Magistrat, hätten sich die geblockten Arbeiten bewährt. „Weil in dieser Zeit der Verkehr abnimmt, erfolgt die Baustellenabwicklung vor allem an den stärker frequentierten Straßenzügen und im Schulumfeld in der Ferienzeit“, erklärt der Leiter der Tiefbauabteilung des Magistrats, Martin Petermann.