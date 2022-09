Partysaison im Warehouse startet

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Genug geschwitzt am Strand, jetzt ist es Zeit, wieder am Dancefloor ins Schwitzen zu kommen. Das Warehouse meldet sich dazu mit einem fulminanten Programm zurück. Steve Ponta hat den ganzen Sommer daran gebastelt und präsentiert jetzt stolz die ersten Termine: Start ist am Freitag, 9. September, mit Techno und Drum 'n' Bass auf zwei Floors bei „Yes! We‘re back“. Am Samstag, 10. September, geht‘s gleich weiter mit dem 90er-Klub, „der ist aber diesmal im Gewand einer 80er-Party“, sagt Ponta. 90er-Partys gebe es schon genug, deswegen dreht er die Uhr noch weiter zurück. Eine Woche später, am Samstag, 17. September, gibt‘s Hip-Hop bei „Candy Shop“, am 23. September Techno mit „abartig“. Auch das Tierheimbenefiz im Rahmen von „Gestern war‘s schöner“ ist bereits anvisiert am Freitag, 30. September. Besonders freut sich Ponta auf das Set von „Koven“ bei „Fasten Your Seatbelts“ am 1. Oktober. Fixtermine wie Halloween und die X-Mas-Party können sich Warehouse-Fans auch schon vormerken.

