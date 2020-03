„Das Leben und Sozialleben spielt sich in den eigenen vier Wänden ab, auch Treffen zuhause gibt es nicht. Kontakte und Kommunikation werden digital abgewickelt, sogar zu den besten Freunden“, schildert Höfefest-Organisatorin Patrizia Liberti das Leben in Pesaro, wo sie sich zurzeit aufhält.

„Hier ist alles zu, bis auf die Supermärkte und Apotheken. Friseure, Kosmetiker, Einzelhandel, Kinos, Theater, Schulen, Märkte haben dicht gemacht. Ausnahmslos. Die Leute halten sich an den Aufruf ‚Ich bleib‘ zuhause‘. Pesaro gleicht einer Geisterstadt“, so Liberti.

In die Supermärkte dürfen zehn Personen gleichzeitig rein, Bodenmarkierungen zeigen den Abstand, der zum nächsten Kunden einzuhalten ist. Kassiererinnen tragen Schutzmasken und Handschuhe. „Manchmal fühle ich mich wie ein ungebetener Nebendarsteller in einem surrealen Film und nicht wie in einem Supermarkt, wo ich mir gerade einen Liter Milch hole“, meint Patrizia Liberti.

Keine Panik durch gute Kommunikation

Viele ihrer Freunde sind Musiker, die wegen des weltweiten Auftrittsverbots Minikonzerte über Netzwerke streamen. „Die Idee ist großartig, lockert die angespannte Stimmung ein wenig auf und ich darf die Abende bei ‚Privatkonzerten’ verbringen – von Barock bis Jazz.“

Gut funktioniere in Pesaro die Kommunikation der Behörde mit der Bevölkerung. „Lokale Infos kommen bei den Bürgern auf Augenhöhe an. Eine gute und ehrliche Maßnahme, die dazu beigetragen hat, Panik erst gar nicht aufkommen zu lassen.“

Auch die Nachbarschaftshilfe funktioniere sehr gut, bestätigt die Kultur-Lady. So liefern Restaurants ins überlastete Spital gratis Essen für das Personal.

Wann Patrizia Liberti wieder nach Österreich kommt, kann sie natürlich nicht beantworten. Aber eines ist für sie fix: „Beim Höfefest am 19. September bin ich zurück, und dann rocken wir wieder St. Pölten.“