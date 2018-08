Seit 1987 führt Peter Horetzky seine Ordination für Allgemeinmedizin in der Wiener Straße. Zum Jahreswechsel übernimmt Holger Chromy (38) die Stelle und Horetzky geht mit 62 Jahren in Pension. Die NÖN traf die beiden und sprach mit ihnen über ihre Pläne und Erinnerungen.

NÖN: Mit welchem Gefühl blicken Sie auf 30 Jahre zurück?

Peter Horetzky: Mit viel Freude. Es war eine erfüllte Zeit mit sehr viel Arbeit. Die Praxis war meine erste und einzige, ich bin direkt vom Turnusdienst hierher gewechselt.

Inwiefern hat sich der Arztberuf in dieser Zeit verändert?

Horetzky: Es hat sich viel zum Wohle der Patienten getan. Wir hatten am Anfang keinen Notarzt und mussten während der Ordinationszeiten ausrücken. Dann kamen reihenweise die Errungenschaften der Pharmazie, der Kardiologie und die Spitalsversorgung ist besser geworden. Die Medizin wurde auf neue Beine gestellt. Dadurch konnte man auch immer etwas Neues lernen.

Wieso haben Sie sich für diese Stelle beworben, Herr Chromy?

Holger Chromy: Ich bin momentan als Vertretungsarzt in St. Pölten und Umgebung tätig. Bis März hatte ich eine Kassenstelle in Spitz, dann habe ich mich in St. Pölten für eine beworben. Die Stadt wächst, da muss man schauen, wie die medizinische Versorgung gewährleistet werden kann. Für Herrn Horetzky würde ich jetzt noch Urlaubsvertretung machen.

Horetzky: Wenn dann in der Pension Dauerurlaub ist, hab ich jetzt eh nicht so viel Bedürfnis danach.

Was haben Sie im Ruhestand vor?

Horetzky: Ich hab‘ ja auch in Physik promoviert, der kann ich mich jetzt wieder mehr widmen. Voriges Jahr war ich beispielsweise beim CERN in Genf und das war schon sehr interessant. Jetzt kann ich wieder nach Wien fahren und mich in Vorträge und an die Uni setzen.

Warum haben Sie sich ursprünglich für den Beruf entschieden?

Chromy: Weil er ein sehr breites Spektrum bietet und trotzdem Spezialisierung zulässt. Es macht Freude, mit so vielen Patienten zu arbeiten und ihnen helfen zu können.

Horetzky: Eben weil man direkt mit Menschen zu tun hat. Hier braucht es ein sehr großes Vertrauen von beiden Seiten. Das wird auch von den Patienten erkannt. Jetzt, wo sie wissen, dass ich nicht mehr lange da bin, drücken sie das aus. Es gibt welche, die ich von Anfang an betreue. Die sind als Kleinkinder hier herumgekrabbelt und sind jetzt teilweise schon Kollegen am St. Pöltner Krankenhaus.

Wie geht es Ihnen jetzt so kurz vor der Übergabe?

Chromy: Ich hoffe, dass mir die Patienten ebenfalls so viel Vertrauen schenken. Ich weiß, ich trete in große Fußstapfen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Horetzky: Ich bin froh, dass ich einen Nachfolger habe. Das ist schon ein Segen. Und ich freue mich auf die Pension.