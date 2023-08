St. Pölten, Pielachtal Traktor-Racing-Team holt sich Weltmeistertitel

Weltmeisterlicher Jubel beim „Transporte Reiss Racing Team“ – nach 24 Stunden und 113 Runden stand es als Sieger fest. Foto: privat

N ach Bronze im Vorjahr holte sich ein Racing-Quartett aus dem Pielachtal dieses Mal den Weltmeistertitel im Traktorfahren. Am Stützpunkt am ehemaligen Kopal-Areal in St. Pölten haben sie sich dafür vorbereitet.

Wer in der Landeshauptstadt demnächst seinen Traktor-Führerschein machen möchte, der sollte bei der Fahrschule Sauer anklopfen – denn dort arbeitet jetzt ein echter Weltmeister! Martin Russwurm holte nämlich mit Bruder Christoph und seinen Kollegen Peter Ramler, Benjamin Reiss am Wochenende in Reingers den Titel im 24-Stunden Rennen. Im letzten Jahr hatte man schon Bronze geholt, diesmal gelang der ganz große Coup. Lange lag man auf Rang zwei, dann übernahm man am Sonntag Vormittag die Führung. Und gab sie nicht mehr ab. Nach 113 anstrengenden Runden wurde das „Transporte Reiss Racing Team“ dann als Erster abgewunken. Klar, dass der Jubel da beim Ober-Grafendorfer Rennstall keine Grenzen mehr kannte. Übrigens: Erstmals wurde heuer ein HVO 100 Diesel als Treibstoff verwendet. Dabei handelt es sich um einen fossilfreien Kraftstoff, der aus Abfall und Reststoffen der Fett- und Ölindustrie hergestellt wird. So kam es zu einer 90-prozentigen CO2-Einsparung. Irgendwie auch weltmeisterlich!