Ein Pkw-Lenker ist am Sonntag in der Nähe von St. Pölten bei erlaubten 130 mit 221 km/h über die Westautobahn (A1) gerast. Dem 21-jährigen Rumänen wurde nach Polizeiangaben der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde Anzeige an die zuständige Verwaltungsbehörde erstattet.

