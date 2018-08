Mit der gegenseitigen Werbung für Ausstellungen in der ehemaligen Synagoge und dem Haus der Geschichte kommt nach drei Jahren wieder etwas Bewegung in die damals geplante Verbindung beider Häuser. 2015 hatte die Kulturabteilung des Landes bereits die Idee, die Synagoge als Außenstelle des Museums zu nutzen. Das 1913 errichtete Gebäude sollte in Absprache mit dem Institut für Jüdische Geschiche Österreichs ins Museumskonzept eingebunden werden und mit Museum, Klangturm, Landesarchiv und Landesbibliothek an einem Kulturpfad in die Altstadt liegen. Dabei stellten Land und Stadt auch Geld für eine Sanierung in Aussicht.

„Bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2024 werden beide als Veranstaltungsorte eine Rolle spielen“

Nachdem dieses Konzept drei Jahre lang in der Schublade ruhte, landen nun die Synagoge und auch der Klangturm wieder auf dem Tisch: „Bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2024 werden beide als Veranstaltungsorte eine Rolle spielen“, heißt es aus der Landes-Kulturabteilung. In einem dem Kulturpfad ähnlichen Gesamtkonzept, in das auch andere Institutionen des Landes und der Stadt eingebunden werden sollen, werden beide Häuser eine Aufwertung erfahren.

Damit wird auch die Sanierung der ehemaligen Synagoge wieder Thema, ist Stadtmuseumsleiter Thomas Pulle überzeugt: „Sollte ‚St. Pölten 2024‘ Realität werden, müssen wir die Sache aus einem neuen Blickwinkel betrachten.“