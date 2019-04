Gerade sind sie in St. Pölten und Umgebung unterwegs, die Betreiber der Plattform „stadtausstellung.at“, und wollen Geschäftsleute und Selbstständige zu Inseraten auf ihrer Internetseite überreden – mit zweifelhaften Methoden. „Der Herr wollte mir einen Zehnjahresvertrag aufschwatzen und hat allen Ernstes behauptet, dass er von der Stadt St. Pölten kommt“, erzählt ein empörter Innenstadt-Unternehmer.

„Natürlich handeln die Werber dieser Plattform nicht in unserem Auftrag. Das Stadt-Marketing hat mit dieser Seite nichts zu tun“Marketing-St. Pölten-Geschäftsführer Matthias Weiländer

Er nahm sofort Kontakt mit dem Magistrat auf. „Natürlich handeln die Werber dieser Plattform nicht in unserem Auftrag. Das Stadt-Marketing hat mit dieser Seite nichts zu tun“, betont Marketing-St. Pölten-Geschäftsführer Matthias Weiländer. Auch das Medienservice der Stadt erklärt: „Einen Auftrag der Stadt gibt es nicht. Wir gehen der Sache nach.“

Auf der Internetseite finden sich bereits einige heimische Unternehmen, laut Impressum mit ausschließlich „entgeltlichen Einschaltungen“. So zum Beispiel unter „Stadt St. Pölten“ die Bestattung Neulengbach oder unter dem Stichwort „Transporte“ Roly Wood aus Kleinzell im Bezirk Lilienfeld. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen die Betreiber, die beiden Juristen Eckhard und Stefan Grosz, allerdings sicherheitshalber keine Verantwortung, wie dem Impressum zu entnehmen ist.

Das wäre auch schwer möglich, verkaufen die „Stadtaussteller“ doch Zehnjahresverträge für Eintragungen, die anscheinend nicht verändert werden, was die Aktualität mit der Zeit verblassen lässt. So haben auf den St. Pöltner Seiten der Plattform zahlreiche Betriebe von früher überlebt, etwa die Salzmühle in der Purkersdorfer Straße oder der Schwarze Adler am Herrenplatz, den es seit mehr als fünf Jahren nicht mehr gibt.

Von den „stadtausstellung.at“- Betreibern ist bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme eingelangt.