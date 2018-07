Nicht nur Bands wie die Gorillaz oder Imagine Dragons versuchen, beim Frequency Festival von 16. bis 19. August die Fans zu begeistern, sondern auch die Polizei. Denn diese möchte das Großereignis nutzen, um Nachwuchs zu rekrutieren.

Ganz so spektakulär wie beim Recruiting-Day an der HTL im April oder bei anderen derartigen Aktionen im Bundesland wird es beim Frequency aber nicht werden. Denn eine Vorführung der Ausrüstung sei dort nicht möglich. „Wir werden keinen eigenen Stand haben“, so Heinz Holub, Sprecher der Landespolizei. Stattdessen werden Polizeischüler und deren Ausbilder unterwegs sein und mit den Festivalbesuchern in Kontakt treten. Ein Auftritt des bei solchen „Einsätzen“ üblichen Recruiting-Autos sei derzeit noch nicht sicher.

Insgesamt sucht die Polizei in den kommenden Jahren in NÖ 2.500 neue Beamte. Im Schnitt schafft nur jeder vierte Bewerber die Aufnahmetests.