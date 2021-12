Polizei bittet um Hinweise nach Bankomatkarten-Diebstahl

Zwei bislang unbekannte Täter stahlen am 5. Oktober die Geldbörse eines 15-Jährigen und das Mobiltelefon eines 14-Jährigen, beide aus St. Pölten, aus einer Umkleide, während sich die beiden in einem Schulgebäude in St. Pölten im Unterricht befanden.

Anschließend sollen die Beschuldigten bei einer Trafik in St. Pölten mit der NFC-Funktion der gestohlenen Bankomatkarte zwei Packungen Zigaretten bezahlt haben.

Hinweise erbeten

Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando St. Pölten – Polizeiinspektion Traisenpark unter der Telefonnummer 059133 3192 erbeten.