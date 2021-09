Ein bislang unbekannter Täter soll am 5. Juni in einem Supermarkt in St. Pölten einer 72-Jährigen die Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet und anschließend mit ihrer Bankomatkarte in einem Geldinstitut in St. Pölten Bargeld behoben haben.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen könnten. Diese sind an die Polizeiinspektion St. Pölten-Spratzern unter der Telefonnummer 059133-3194 erbeten.