Die St. Pöltner Polizei kann ab sofort bei Einsätzen mitfilmen. Vier Body-Cams stehen ab sofort zur Verfügung – zwei davon der Inspektion am Bahnhof, zwei den Beamten in der Linzer Straße. Von den Kameras, die mit einem starken Magneten an der Uniform befestigt werden, erwartet sich Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler viel: „Der Probebetrieb in Wien hat gezeigt, dass die Aggressionsbereitschaft bei aktivierter Kamera sinkt. Vor allem am Praterstern waren die Kollegen davon begeistert.“

In den vergangenen Wochen schulte das Innenministerium die Polizisten ein. „Wir kündigen an, wenn wir die Kamera einschalten. Das bewirkt meist schon Wunder“, weiß Bäuchler um die deeskalierende Wirkung. Auf einem kleinen Display kann sich die dem Polizisten gegenüberstehende Person selbst sehen. „Auch das hilft, über das eigene Verhalten nachzudenken.“

Sechs Monate lang werden die Aufnahmen auf einem Server des Innenministeriums gespeichert, dann gelöscht. Es sei denn, sie sind darüber hinaus als Beweismittel nötig. „Dann werden sie bis zum Abschluss eines Verfahrens aufgehoben“, so Bäuchler.

Auch eine Kontrolle der Polizei-Arbeit

Der Beamte, der die Kamera trägt, hat keinerlei Möglichkeit, auf das aufgenommene Videomaterial zuzugreifen – und damit auch keine Chance, ein eventuelles eigenes Fehlverhalten zu verheimlichen. Zweck der Geräte ist es nämlich auch, die Polizeiarbeit transparenter zu gestalten. „Beide Seiten werden durch die Body-Cams ihre Wortwahl überdenken“, ist sich Bäuchler sicher.