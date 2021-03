Der Diebstahl ereignete sich schon am 18. Dezember des Vorjahres, der Täter ist aber noch immer nicht gefasst. Jetzt veröffentlicht die Exekutive auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Fahndungsbild de Verdächtigen.

Der Unbekannte entwendete an diesem Tag gegen 10.30 Uhr die Geldbörse eines 73-jährigen St. Pöltners, als dieser gerade Einkäufe auf einem Markt in der Landeshauptstadt tätigte. Anschließend versuchte der Dieb, Bargeld an einem Geldausgabeautomaten zu beheben. Dies gelang ihm aber nicht. Dem Opfer entstand durch die Tat ein Schaden in der Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion St. Pölten Linzer Straße unter der Telefonnummer 059133-3195 erbeten.