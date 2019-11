Rund 80 Shops gibt es im Traisenpark – viele davon schon seit vielen Jahren. Doch mittlerweile gibt es auch immer mehr temporäre Pop-up-Stores im größten Einkaufszentrum der Stadt. „Wir müssen Augen und Ohren offen halten, um etwaige neue Trends ins Center zu bringen, wenn wir am Puls der Zeit bleiben wollen. Pop-up-Stores zählen dazu und sind auch für EKZ äußerst wichtig“, betont Centermanagerin Anita Bräunlich.

In der Vorwoche schlug zum dritten Mal der aus dem Fernsehen bekannte Media Shop die Zelte auf, bis Ende des Jahres ist Bellaflora Gast im Traisenpark.

Im nächsten Jahr soll dann das Hauptaugenmerk auf Kunst gerichtet sein. „Wir bereiten eine Kooperation mit einem Kunstverein vor, welcher ,leistbare‘ Kunst, seien es Bilder oder Kleinmöbel, bei uns ausstellen und anbieten möchte“, schildert die Centermanagerin.

Doch erst einmal steht das Weihnachtsgeschäft an: Mit rund 700.000 Besuchern ist Weihnachten für den Traisenpark die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Mit dem bisherigen Jahr ist Bräunlich zufrieden. „Wenn man das Jahr 2019 kumuliert bis Oktober betrachtet, sind wir in der Frequenz bei einem Plus von 2,6 Prozent. Das schlägt sich natürlich auch im Umsatz nieder“, freut sie sich.