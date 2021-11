Firma Controlrooms feiert zehnten Geburtstag

Verkehrsleitzentralen, Produktionsleitstände, Rennüberwachung und Überwachungsräume für verschiedenste Zwecke – die Firma controlrooms GmbH mit Sitz in Pottenbrunn bietet seit mittlerweile zehn Jahren alles aus einer Hand. Die Geschäftsführer Erich Strasser und Markus Miksch werden von einem Planerteam und einigen freiberuflichen Mitarbeitern projektbezogen unterstützt.

Derzeit stattet das Unternehmen in Kooperation mit der Firma Grothusen einen neuen Showroom in Wien aus. „Der Schauraum zeigt eine komplette Leitwarte, die mit modernsten Leitstellentischen, einer LCD-Videowall der neuesten Generation, dem KVM-Matrixsystem sowie dem Softwaresystem Barco OpSpace ausgerüstet ist. Die Software ermöglicht die Bedienung aller Systeme mit nur einer Maus und einer Tastatur“, erklärt Strasser.

Ziel ist es, Kunden und Partnern eine komplette „State of the Art“-Leitwarte präsentieren zu können. „Normalerweise ist es nur schwer möglich, solche Kontrollräume zu besichtigen“, weiß Strasser. Er weist auf die Blackout-Thematik hin, die derzeit in aller Munde ist. „Die Mitarbeiter in den Leitwarten schauen, dass das Stromnetz nicht zusammenbricht.“ Die Jubiläumsfeier und die Eröffnung des Showrooms sind für das erste Quartal 2022 geplant.