Seit 2016 ist Jörg Schneider Intendant der Events der St. Pöltner Freunde der Operette. Vor mehr als zwei Monaten folgte der Tenor dann auch noch Hermann Nonner als Präsdient des Vereins nach. „Das ist schon ein wenig zeitaufwendig, vor allem jetzt am Anfang, bis sich alles eingespielt hat“, verrät Schneider im NÖN-Gespräch.

Die Konzertreihe – eine Operetten-Revue im Frühling und eine Gala im Herbst – führt Jörg Schneider prinzipiell fort. „Das ist ja auch ein großartiges Konzept, welches ich mit der tatkräftigen Unterstützung von Wolfgang Ortner erweitert habe.“ So nehmen Schneider und Konzertmeister Ortner bei der Gala nun vermehrt die Oper dazu und erweitern die Revue um Musical-Hits. Künftig möchte Schneider auch andere Schwerpunkte wie etwa Filmmusik oder Radio-Klassiker etwa von Josef Schmidt oder Richard Tauber „an Bord“ holen.

Schneiders Vision ist es, den Verein größer und bekannter zu machen. „Ich hoffe, einmal so einen großen Publikumsstamm zu haben, dass wir in das Festspielhaus einziehen können.“ Die Qualität der Interpreten spreche für sich. „Meine Kollegen und ich, die wir auf der Bühne stehen, sind allesamt an den ersten Opernhäusern Europas aufgetreten und engagiert.“

Von Schneiders Qualität und der seiner Sanges-Kollegen Anita Götz und Michael Havlicek von der Wiener Volksoper sowie Ursula Langmayr können sich Freunde der leichten Muse bei der Operetten-Gala am Dienstag, 7., und Mittwoch,

8. November, ab 19 Uhr im Kulturhaus Wagram überzeugen.