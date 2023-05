1.200 Menschen demonstrierten für Vielfalt und Akzeptanz

Während traditionell der Juni als „Pride Month“ für die Rechte von LGBTIQA+-Personen (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Inter, Queer, Asexual und Weitere) steht, fand in St. Pölten heuer die Regenbogenparade bereits Ende Mai statt. Mit dem Erfolg der Veranstaltung sind die Organisatoren vom Verein St. Pride hoch zufrieden: „Wir konnten unsere Erwartungen dieses Jahr sogar übertreffen. Mit ungefähr 1200 Besucherinnen und Besuchern verdreifachten wir die Größe unserer Demonstration“, ist Obmensch Oskar Beneder erfreut.

Bei der Parade im Einsatz: Obmensch Oskar Beneder und Stellvertretung Tris Endl. Foto: Katharina Schrefl

Vom Bahnhof aus zog die Parade zum Regierungsviertel. Dort richteten Rednerinnen und Redner Worte an die Landesregierung bzw. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Obmensch-Stellvertretung Tris Endl sprach sich für ein buntes und liberales Niederösterreich aus. Unter dem Motto „Bunt statt schwarz-blau“ kritisierte sie die politische Lage landes- und bundesweit. Etwa sei es nicht vertretbar, dass in Österreich Konversionstherapien noch legal sind. Diese Behandlungen haben das Ziel, homo- bzw. bisexuelle Menschen und Transgender-Personen zu „bekehren“ und „umzupolen“. Weiters fehle es in Niederösterreich an adäquaten gratis Testangeboten auf HIV.

SPÖ-Gemeinderat Michael Kögl sprach im Rahmen der St. Pölten Pride am Landhausplatz. Foto: Katharina Schrefl

SPÖ-Gemeinderat Michael Kögl betonte in seiner Rede, Schwarz-Blau in Niederösterreich sei Vorbote für die Bundesregierung, so wie auch in Salzburg und Oberösterreich. Beide Parteien würden seit Jahren aktiv Politik gegen die queere Community führen. „Mit dem heutigen, starken und bunten Zeichen zeigen wir ihnen: sie werden ihn verlieren! Wir gehen nicht mehr weg und wir sind nicht mehr leise!“, so Kögl. St. Pölten sei als sozialdemokratisch geführte Stadt solidarisch mit der LGBTIQA+-Community.

Auch Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) und Johannes Denner (Neos) sprachen vor dem Klangturm. Die Parade zog nach den Reden zum Rathausplatz, wo die Veranstaltung nach weiteren Reden, unter anderem von Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), und einer Drag Show endete.

Parade friedlich, aber mit Zwischenfällen

Im Vorfeld der Parade wurden in der St. Pöltner Innenstadt mit Kleister an Hauswänden befestigte Plakate und auch Sticker mit an die LGBTIQA+-Community gerichteten Anfeindungen gefunden. „Diese Plakate sind nicht nur Hasspropaganda gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, transgender, intergeschlechtliche und queere Menschen, sondern schlichtweg Vandalismus. Sie sind mit extra schwer lösbarem Klebstoff an privaten Flächen aufgeklebt worden“, so Beneder. Dies zeuge vor mangelndem Respekt vor anderen Menschen und deren Eigentum. Solche Aktionen würden sichtbar machen, dass Pride-Paraden als Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz weiterhin gebraucht werden.

Auch Bürgermeiser Matthias Stadler besuchte die Pride - und unterschrieb auf Demoteilnehmer Jimmy Fans Shirt. Foto: Katharina Schrefl

Die Pride selbst sei laut den Organisatoren durchwegs friedlich verlaufen. „Es kam zu keinen größeren Störungen und Übergriffen. Einzelne Menschen wurden leider beschimpft und beleidigt, es hielt sich jedoch in Grenzen“, so St. Pride-Kassierin Elke Bandion. Die bereits im Vorfeld angestrebte Kooperation mit der Polizei St. Pölten habe sehr gut funktioniert. „Es waren genügend Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, wodurch wir uns und die Demo-Teilnehmenden gut geschützt fühlten“, heißt es abschließend seitens des Vereins.

St. Pride-Vereinsmitglieder Karina und Petra Lasselsberger genossen die bunte Veranstaltung. Foto: Katharina Schrefl

