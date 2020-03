Alfred Kellner ist begeistert: 40 Schüler der Musik- und Kunstschule der Landeshauptstadt St. Pölten erhielten beim Prima-la-Musica-Landeswettbewerb einen ersten Preis, zehn davon fahren zum Bundeswettbewerb, vier erhielten eine Auszeichnung. Und in der Profiliga der universitären Plus-Wertungen ist die Musikschule St. Pölten die beste in Niederösterreich und gewinnt mit drei Goldwertungen, die auch zur Teilnahme am Bundeswettbewerb berechtigen.

Hanna Zuser wird Landessiegerin in der Wertung Gitarre IIIplus. Valerie Ettenauer ist mit 96,80 Punkten Schulsiegerin der Musik- und Kunstschule und wird Zweite der Landeswertung in Violine III- plus. Jesus Carbó-Foster wird Landessieger in Violoncello IIIplus.

„Es ist nicht selbstverständlich, ein derart hohes Zeitpensum zu investieren.“ Alfred Kellner , Direktor Musikschule

Weitere zehn Schüler erreichten einen 2., ein Schüler einen 3. Preis. „Herzliche Gratulation allen Preisträgern und Preisträgerinnen zu diesem großartigen Finale“, jubelt der Leiter der städtischen Kultur-Vorzeige-Einrichtung, der sich bei Lehrern, Schülern und Eltern bedankt: „Es ist nicht selbstverständlich, neben der Schule ein derart hohes Zeitpensum zu investieren. Und meine Lehrerkollegen haben über ihre Lehrverpflichtung hinaus viele Stunden in die perfekte Vorbereitung investiert, die Eltern haben ihre Kinder unterstützt.“

Mehr als 1.000 junge Musiker und Musikerinnen nahmen an Prima la Musica teil. Erstmals fand der Wettbewerb auch im Festsaal der Musik- und Kunstschule statt.