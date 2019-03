So viele Auszeichnungen wie noch nie bekamen Schüler der Musikschule St. Pölten beim Landesbewerb Prima la Musica. Nach den zwölf ersten Preisen und je einem zweiten sowie dritten Preis erspielten in der zweiten Bewerbswoche junge Musiker weitere acht erste Preise sowie abermals je einen zweiten sowie dritten Preis. Damit dürfen vier Ensembles – neu sind M3 & 1 und Wood n‘ Brass – sowie zwei Solo-Musiker zum Bundeswettbewerb fahren.

Einer ist der St. Pöltner Florian Wenda – in der Vorwoche reüssierte Aglae Stecher. Wenda hat in der Altersgruppe IVplus nicht nur einen ausgezeichneten Erfolg eingefahren, sondern mit seiner Blockflöte die höchste vergebene Punktebewertung des gesamten Wettbewerbes (98,5 von 100 Punkten) erspielt. „Die überschwängliche Reaktion der Jury und diese Punktezahl haben mich dann doch sehr positiv überrascht“, betont der 20-jährige Jus-Student im NÖN-Gespräch. Seine Lehrerin Katharina Lugmayr ist voll des Lobes für den Landessieger.

Erfolgreiche Musikschüler und ihre Lehrer: Edina Varni-May, Serena Aigner, Sophia Bründl-Panzich, Miriam Kaser, Mira Langhammer, Ylvi Pumhössl, Jesus Carbo, Jonas Langhammer, Elizaveta Trukhanova, Emilia Bacher, Katharina Lugmayr, Christina Schweiger, José Carbo, Musikschuldirektor Alfred Kellner, Annalena Thürauer, Gertrud Stecher, Marlies Thürauer und Junko Tsuchiya. | NOEN

„Florian hat ein sehr anspruchsvolles Programm auf eindrucksvolle und berührende Weise präsentiert. Ich habe höchsten Respekt vor dieser Leistung.“ Die beiden jüngsten Teilnehmerinnen der Musikschule waren die siebenjährige Emilia Bacher und die acht Jahre alte Ylvi Pumhössel. Beiden erreichten einen ersten Preis, Ylvi Pumhössel sogar einen mit Auszeichnung. Erste Preise gab es auch für Klara Schrabauer, Maximilian Vami und die SaitenKlopfer. Einen sehr guten Erfolg erreichte Miriam Kaser. Einen zweiten Preis erspielte Christina Schweiger, einen dritten Nico Weber.

Bestes Gesamtergebnis für die Musikschule

Die diesjährigen Leistungen der jungen Musiker lieferten für die St. Pöltner Musikschule das beste Gesamtergebnis aller Zeiten. „Noch nie in der Geschichte der Schule erreichte St. Pölten so viele erste Preise“, ist Direktor Alfred Kellner außer sich vor Freude. Auch landesweit erreichte seine Musikschule die höchste Anzahl an ersten Preisen und war auch an der Spitze bei den Weiterleitungen in den Plus-Altersgruppen.