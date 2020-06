„Das Projekt Domplatz ist nun nach dem endgültigen Abschluss der archäologischen Untersuchungen in der finalen Planungs- und nachfolgenden Umsetzungsphase angekommen“, berichtet Bürgermeister Matthias Stadler. Die Bauarbeiten werden nächstes Jahr beginnen und sollen bis 2023 abgeschlossen sein – „soweit liegen wir also genau im Zeitplan, um jedenfalls vor dem Kunst- und Kulturschwerpunkt 2024 fertig zu sein“, so Stadler.

Und zwar mit einem aufgewerteten „Wohnzimmer der Stadt“ mit hochwertiger Pflasterung und Beleuchtung sowie Bepflanzung und vortrefflicher Nutzung. „Konkret heißt das etwa Aufenthaltsqualität auch ohne Konsum durch innovative Möblierung, kulturelle Veranstaltungen, Markt und Schanigärten“, so der Stadtchef.

Noch konkreter heißt das: Film am Dom kommt wieder, und die Tonkünstler planen ein Open-Air-Konzert anlässlich der Saisoneröffnung 2023 des Festspielhauses.

Schätze unter dem Erdboden der Stadt

Nicht nur am Domplatz wurden die Archäologen als Vorboten von Bauarbeiten fündig. Derzeit wird auch in und rund um die Innenstadt gegraben. In der Kremser Landstraße dokumentierten die Archäologen unterm kommenden Raiffeisenbank-Neubau Drainagesysteme und eine urzeitliche Grube und fanden auch 19 Münzen.

Beim Kalvarienberg wurde überraschenderweise eine bronzezeitliche Bestattung freigelegt – die Figurengruppe soll wieder aufgestellt werden. „Es waren noch große Teile der ursprünglichen Sockelzone und die davorliegende Pflasterung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten“, zeigt sich Stadtarchäologe Ronald Risy begeistert.

Nächste Grabungsstelle der Archäologen ist die nördliche Ecke des Europaplatzes, bei der ehemaligen Barbarakapelle – als Vorarbeiten für die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunkts.