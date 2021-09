„An die Ruder“, hieß es beim 5. Zillenfahr-Wettbewerb der NÖ Freiwilligen Feuerwehr auf dem Ratzersdorfer See. Auf einem etwa 300-Meter langen Kurs matschten sich bewährte Zillenfahrer der Feuerwehr und ein paar Promis durften auch mitmachen. Die Profis achteten darauf, dass die Promis auf dem See mit ihren Zillen nicht verloren gingen. Mit dabei war auch der regierende Zillenfahr-Staatsmeister Otto Zehetbauer, der war natürlich auch an diesem Tag nicht zu schlagen.

„Das Ruder vorher ein bisserl im Wasser einweichen. Dann kommen die Blasen nicht so schnell“, ein wichtiger Tipp, bevor es so richtig losging vom Steuermann Richard. Kaum wurde die Balance auf der wackligen Zille einigermaßen gefunden, schon ging es los. „Immer nach vorne schauen, und weit vorne ins Wasser mit dem Paddel einstechen und das dann bis zum hinteren Bein kräftig nach hinten ziehen“, so lauteten die Instruktionen. Die ersten Schläge fühlten sich etwas zaghaft an, doch allmählich nahm das Boot Fahrt auf. Dafür verantwortlich war man weniger selbst, sondern der erfahrene Steuermann, der mit wenigen kräftigen Schlägen richtig Tempo machte.

Nach der ersten Minute machten sich allmählich die Arme und Beine bemerkbar. Ein leichtes Brennen durch Bewegungen, die man noch nie zuvor gemacht hatte. Dabei der Blick starr nach vorne gerichtet, bis auf jene Momente, in denen man glaubte das Gleichgewicht zu verlieren und kopfüber ins Wasser zu stürzen. „Sofort mit dem Hintern runter, den Schwerpunkt nach unten verlagern“, lautete in so einem Fall ein weiterer überlebenswichtiger Tipp. Dann kam auch schon die Boje für das Wendemanöver daher. Steuermann Richard tat sein Bestes, Boot und Mitfahrer sicher um die Markierung zu befördern und es gelang auch irgendwie. Dann noch zurück zur Ziellinie. Vorne einstechen, kräftig nach Hinten ziehen; vorne einstechen, kräftig nach hinten ziehen – so lautet das Mantra eines jeden Zillenfahrers. Arme und Beine brannten mehr und mehr, doch der Ehrgeiz ließ einen die Schmerzen vergessen. „Noch 20 Schläge, gemma“, kam vom Steuermann der Zuruf. Und tatsächlich, ein paar Schläge später war das Ziel erreicht.

Promis machten in Zillen gute Figur

Das Gesamtergebnis war dann weniger wichtig, vor allem für diejenigen, die es nicht aufs Stockerl geschafft haben. Dort oben machte es sich Otto Zehetbauer bequem, der mit Philipp Danzinger die schnellste Zeit erruderte. Auch beim Promi-Bewerb stand er ganz oben. Gemeinsam mit Maria Schubert war er hier der schnellste. Gute Figur an der Zille machte auch Gatte Hanns Schubert sowie Vorstands Vorsitzender der Sparkasse Helge Haslinger. Eine schnellere Zeit erhoffte sich auch Fahrschul-Chef Richard Mader. In seinem Duell kam ihm aber das gegnerische Boot in die Quere. „Nachschulung“, war das Urteil des Fahrschul-Chefs kurz nach Überquerung der Ziellinie.

Stark an den Rudern präsentierten sich auch der Präsident der Wasserrettung Markus Schimböck sowie Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Landtagsabgeordneter Bernhard Heinrichsberger, der mit Rudolf Swatek auch den Gesamt-Promi-Bewerb gewann, der sich aus dem Zillenfahren und dem „Nageln“ zusammensetzte. Neben einer akzeptablen Zeit am Wasser, zeigte das Team auch, dass es mit dem Hammer richtig umzugehen versteht. In einer Minute wurden 10 Nägel im Baumstamm versenkt. Eine Urkunde bekam auch Sascha Grandl, der als letzter die Ziellinie überquerte. Da halfen auch die Anfeuerungsrufe von Landtagsabgeordneter Vesna Schuster nichts, die ihrerseits eine gute Zeit auf der Zille hinlegte.

Auszeichnungen gab es nicht nur für die Gewinner, sondern auch für die „Ameisen“. Der Feuerwehrnachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten erhielt Plaketten für das Bestehen von Schwimmabzeichen. Helge Haslinger ließ es sich nicht nehmen, diese gemeinsam mit Fahrafellner zu überreichen.

Ehrenpreise gab es noch für Roland Zipfinger von der Firma Magirus Lohr, Martin Gabler, Regionaldirektor der NV und Maria und Hanns Schubert von Vermessung Schubert für die Unterstützung des Ruder-Events.