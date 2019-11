Der Staatsanwalt forderte eine Verurteilung wegen Mordes, der Verteidiger beantragte im Schlussplädoyer einen Freispruch. Laut dem Obduktionsgutachten sind das Spurenbild und die Verletzung mit den Angaben des Angeklagten nicht in Einklang zu bringen.

Die Verantwortung des Beschuldigten sei "unglaubwürdig", sagte Staatsanwalt Karl Fischer. Der 62-Jährige habe am Mittwoch eine dritte, "neue" Version des Vorfalls erzählt. Es gebe weder Hinweise auf ein Kampfgeschehen noch Hämatome am Leichnam. Außerdem habe der Mann nach der Tat nicht die Polizei gerufen, sondern das Messer gereinigt und sich mit den Kindern auf den Weg ins Ausland gemacht. Die Frau wollte sich laut Fischer scheiden lassen. "Er wollte die Kinder nicht verlieren und dazu war ihm jedes Mittel recht".

Im Fall einer Verurteilung sei die im Kosovo wegen der Tat verbüßte Freiheitsstrafe und die U-Haft seit 2018 anzurechnen, führte der Staatsanwalt aus. Erschwerend sei die "Heimtücke und Kaltblütigkeit", mit welcher der Angeklagte vorgegangen sei, und die "Uneinsichtigkeit". Er schließe sich den Worten der Frau an, die vor ihrem Tod in einem Brief über den Beschuldigten geschrieben hatte: "Er ist ein Monster, ein Teufel, und so einer wird ewig leben."

Verteidiger Anton Pelwecki verwies darauf, dass die Tat mehr als 14 Jahre zurückliege und die Erinnerung seines Mandanten an den Vorfall nicht mehr so gut sei. Die wesentlichen Eckpunkte - u.a. dass die Frau mit dem Messer auf ihn losgegangen sei - seien gleich geblieben. Wenn Zweifel bestünden, sei ein Freispruch zu fällen.

"Es ist auf einen aktiv gegen die linke Halsseite geführten Stich zu schließen", sagte der gerichtsmedizinische Sachverständige Wolfgang Denk. Die Schilderung des 62-jährigen Beschuldigten bezeichnete der Gutachter als "praktisch ein Ding der Unmöglichkeit" und aufgrund des Verletzungsbildes "nicht nachzuvollziehen". Die 37-Jährige starb aufgrund einer Stichverletzung am Hals an Verbluten. Tatwaffe war ein Küchenmesser mit 20 Zentimetern Klingenlänge. Die Frau wurde - mit Decken zugedeckt und mit einem Frotteehandtuch an der linken Halsseite - am 6. Juni 2005 abends im Kinderzimmer im Doppelbett leblos aufgefunden. Blutspuren bzw. -spritzer befanden sich auch an Bett, Nachtkästchen und Boden. Durch den Stich wurde u.a. die linke Halsschlagader durchtrennt.

Eine damalige Arbeitskollegin des Opfers berichtete zuvor im Zeugenstand, die Frau habe "oft geweint" und wollte sich vom Angeklagten trennen: "Sie hat gesagt, sie will weg von ihm." Eine Freundin erzählte, dass die Kinder am Tag vor der Tat gesagt hätten, dass der Vater ausziehe. Die Frau habe Angst vor dem Beschuldigten gehabt, dass er sie noch mehr kontrollieren würde. Der Angeklagte und die 37-Jährige hätten kein gemeinsames Schlafzimmer gehabt. Das spätere Opfer habe im Zimmer der Töchter geschlafen, in dem sich ein Doppelbett befand, hatte die Zeugin kurz nach der Bluttat 2005 bei der Polizei ausgesagt.

Die Geschworenen gingen kurz nach 12.00 Uhr in Beratung. Ein Urteil wurde für die Nachmittagsstunden erwartet.