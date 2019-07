Am Samstag wird das Bitumen vorgespritzt und die Nebenarbeiten finalisiert, am Sonntag stellen dann zwei Fertiger die Deckschicht her. Wenn es die Witterung zulässt, soll noch am Sonntag mit der Bodenmarkierung begonnen werden.

Danach werden nur noch kleinere Restarbeiten notwendig sein. Wie berichtet, wird das 1,3 Kilometer lange Straßenstück seit April erneuert und unter anderem mit einem Mehrzweckstreifen für Radfahrer ergänzt.