Anruf bei der Polizei: Auf einer Tankstelle in Hart würden sich zwei Personen äußerst aggressiv verhalten.

Sofort rückte die Exekutive aus. Einer der Männer hatte bereits den Ort mit einem Pkw verlassen, der andere soll zu Fuß das Weite gesucht haben. Die Polizisten begaben sich auf Streifenfahrt und stießen dabei auf einen Mann, der stark alkoholisiert zu sein schien und mit dem Fahrrad unterwegs war. Auf die Anhaltung und Nachfrage zum angezeigten Vorfall durch die Polizei reagierte der Mann sehr unwirsch mit den Worten „Ich habe damit nichts zu tun“.

Als er weiter fahren wollte, machten ihm die Beamten klar, dass er in diesem Zustand nicht Fahrradfahren dürfe. Dann setzte die Polizei ihre Streife fort, doch nur kurz darauf stießen die Beamten wieder auf den sichtlich Betrunkenen - am Fahrrad! Sofort nahmen sie einen Test mit dem Alkovortestgerät vor. Dieser war positiv, eine Kontrolle mit dem Alkomaten folgte. Letztere brachte ans Tageslicht, dass der Mann rund 1,5 Promille im Blut hatte. Die Überprüfung passte dem 57-Jährigen so gar nicht. Er wurde immer aggressiver. Deeskalationsversuche der Polizei scheiterten. Plötzlich schlug der Mann auf einen Beamten ein. Rasch wurde er jedoch überwältigt und festgenommen. Der Aggressor wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Wer die anderen Streithähne auf der Tankstelle waren, ist unklar.