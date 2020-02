Veranschlagt sind für das Projekt 445.000 Euro, berichtete der Magistrat am Montag. Beschlossen werden sollen die Maßnahmen in der Gemeinderatssitzung am 24. Februar.

"Der Wunsch, unser Wahrzeichen für alle St. Pöltnerinnen und St. Pöltner zu öffnen, steht schon lange im Raum", wurde Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) in einer Aussendung zitiert. Der Turm werde sich "über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus" zum Publikumsmagneten entwickeln.

APA/HELMUT FOHRINGER

Der höchste Aufstieg befindet sich 21 Meter über dem Rathausplatz, auf selber Höhe mit der Rathausuhr. Ein Aus- und Weitblick ist in alle vier Himmelsrichtungen durch die bestehenden Fensteröffnungen möglich. Angeboten werden sollen künftig Besichtigungstouren für bis zu 15 Personen gleichzeitig. Eine Ausstellung im Turm soll die Geschichte des Rathauses und des Rathausplatzes greifbar machen. Möglich werden zudem Trauungen im kleinen Kreis über den Dächern der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Der Zugang in den Rathausturm wird nach der Eröffnung über das bestehende Stiegenhaus erfolgen, das in den Dachboden des Gebäudes mündet. Bis in den zweiten Stock reicht der Lift, die höheren Ebenen müssen aufgrund der baulichen Gegebenheiten zu Fuß bewältigt werden.

APA/HELMUT FOHRINGER

Zeitnah zur Entscheidung im Gemeinderat soll mit den Sanierungstätigkeiten begonnen werden. In die Planung wurde auch das Bundesdenkmalamt eingebunden. Eine bauhistorische Untersuchung ergab, dass die Balkendecke der Plattformen aus Eiche sowie die Treppenwangen aus Fichte errichtet und die Hölzer um 1670 geschlägert wurden.