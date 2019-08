Bereits vor drei Jahren war klar, dass die Straßenbahn-Remise doch nicht Teil des Wohnprojekts an der Ecke zur Eybnerstraße werden wird. Denn schon 2016 wollte sich die Wohnungsgenossenschaft „Frieden“ vom denkmalgeschützten Gebäude an der Einmündung der Daniel-Gran-Straße in die Herzogenburger Straße trennen. „Gastronomie wäre die bevorzugte Nutzung dafür. Das ist allerdings nicht unsere Kernkompetenz“, begründete Vorstandsmitglied Christoph Scharinger damals, warum die Remise zum Verkauf stand.

Anfang des Jahres übergab die Genossenschaft die Schlüssel zu den 118 Wohneinheiten, die sie in den vergangenen beiden Jahren gebaut hatte. Jetzt hat sich auch ein Käufer für die ehemalige Straßenbahngarage gefunden. Der lokale Immobilienentwickler will allerdings erst später verraten, was er mit dem denkmalgeschützten markanten Gebäude vorhat.