19 Mitarbeiter und 23 Bewohner sind derzeit beim Landes-Pensionistenheim „Haus an der Traisen“ mit dem Coronavirus infiziert. „Wir sind in enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde und werden uns die Situation vor Ort genauer ansehen“, so ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Trotz strenger Besucherbeschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen, kam das Virus in das Heim.

Alle Bewohner und Mitarbeiter werden täglich mit Antigentests überprüft, zusätzlich wird einmal pro Woche ein PCR-Test gemacht. „Das Testen ist für Mitarbeiter verpflichtend, für die Bewohner freiwillig“, erklärt Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die infizierten Bewohner werden nun räumlich getrennt und ärztlich betreut.