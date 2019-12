Gerade noch saß Robert Bruckner im St. Pöltner Gemeinderat und debattierte über Straßennamen und Stadtfinanzen. Nächsten Monat startet für ihn ein neuer Lebensabschnitt in Australien. Bruckner wird Verkehrsplanungsexperte in Melbourne.

Seine politischen Funktionen in St. Pölten legt er damit alle zurück. „Da mir innerhalb des Stadt- und Gemeinderates keine höhere Verantwortung übertragen wurde, fällt mir die Entscheidung, aus der Politik zu gehen, relativ leicht“, begründet Bruckner, der 14 Jahre lang Teil der SPÖ-Fraktion war. Bei der Wahl 2021 hätte er ohnehin nicht mehr kandidieren wollen. Er hätte beispielsweise gerne öfter seine Expertise zu alternativen Verkehrsmitteln eingebracht. „Es ist aber schon erstaunlich, was in dieser Zeit weitergegangen ist.“

Wer ihm im Gemeinderat nachfolgen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen, dann werden die SPÖ-Gremien tagen. „Robert Bruckner hat sich über Jahrzehnte für St. Pölten eingesetzt, und das in vielfältiger Weise. Er hat sich schnell Wissen angeeignet und in seine Aufgaben eingebracht“, sieht SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Harald Ludwig doch einen großen Beitrag Bruckners.

Das Wissen des bisherigen Projektleiters im Wiener Nahverkehr ist bei der Verkehrsplanung in Australien gefragt. „Es wird dort meine Aufgabe sein, gemeinsam mit weiteren Experten den Schienennahverkehr im Großraum Melbourne neu zu entwickeln und zu ordnen“, erklärt Bruckner. Dort wird in den nächsten Jahren starkes Bevölkerungswachstum prognostiziert. „Derzeit gibt es nur eine eingleisige Dieselstrecke in das Umland - dort, wo der Speckgürtel von Melbourne entstehen soll. Zum Flughafen gibt es noch nicht einmal eine Zugverbindung“, rechnet Bruckner mit einer großen Herausforderung in Australien. Für ihn als Eisenbahningenieur sei dies eine Chance, wie es nur wenige gibt. „Daher freue ich mich riesig auf diese Aufgaben, die sich mir dort stellen werden“, so Bruckner.