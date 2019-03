Rapper Juice Wrld, die amerikanische Pop-Punk-Band Good Charlotte, das Rock-Duo Simple Creatures mit Mark Hoppus von Blink-182 sowie der russische Rave-Act Little Big führen die nächste Line-Up-Welle für das Frequency-Festival von 15. bis 17. August an. Weitere 31 Acts sind für den Mega-Event am Traisenufer bestätigt – damit sind bereits 78 Bands und DJs für das Frequency fixiert. Headliner ist keiner neu hinzugekommen, sie standen mit Twenty One Pilots, Sunrise Avenue, Alligatoah, Swedish House Mafia, Macklemore sowie Dimitri Vegas & Like Mike bereits vor zwei Monaten fest. Dafür aber feine Ergänzungen wie Songwriter Jeremy Loops, Elecronic-DJ Macky Gee und der deutsche Rapper Greeen.

Mit dem Kartenvorverkauf für das Festival zeigt sich Christoph Käfer von der Veranstalterfirma Musicnet zufrieden. „Der Vorverkauf läuft wirklich sensationell, eigentlich ist es sogar der Beste bislang.“