Manche Diebstähle verwundern - und sie erschüttern: So auch jener in einer Mehrparteienhausanlage in Harland. Dort verschwand vor wenigen Tagen eine Auffahrtsrampe, die ein Rollstuhlfahrer benötigt. Eine Therapeutin merkte das Fehlen des Hilfsmittels. Es wurde Anzeige erstattet. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Ob der Dieb die Rampe weiterverkaufen will oder ob mitunter ein dummer Streich dahinter steckt, steht noch nicht fest.