Ihre Einkaufsliste war lang, nur zahlen wollte sie nicht: Eine Frau marschierte durch einen Supermarkt in der Adolf-Schärf-Straße und packte fleißig Waren ein. So nahm sie unter anderem 60-prozentigen Rum, ein T-Shirt, Schlagobers, diverse Snacks, Unterwäsche, aber auch verschiedene Zeitschriften an sich. Ein aufmerksamer Detektiv merkte aber das verbotene Treiben und stellte sie zur Rede. Pötzlich leistete die mutmaßliche Diebin Gegenwehr und riss sich los. Die Frau wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.