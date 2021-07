Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren St. Pölten-Stadt mit den Feuerwehren Pummersdorf und Gerersdorf am Freitagnachmittag in Matzersdorf: Eine Rundballenpresse war in Brand geraten. Schon bei der Einfahrt nahmen die Floriani starken Rauch wahr. Das Feuer war aber durch die Löscharbeiten rasch unter der Kontrolle. Es kam niemand zu Schaden, eine größere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden.