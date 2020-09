Eröffnen, Erweitern, Übersiedeln ist angesagt in der Innenstadt von St. Pölten. Offizielle Eröffnung gefeiert hat das Benetton Kindermodengeschäft von Christina Lenart in der Kremser Gasse. Und dabei wurde darüber geplaudert, dass in der Landeshauptstadt ein Benetton-Shop für Erwachsene derzeit noch abgeht. Geöffnet hat jetzt auch „Der Südtiroler“ Sebastian Watschinger sein Spezialitätengeschäft. „Alles Gute kommt aus Südtirol“, sagt der Absolvent der FH St. Pölten, der sich neu orientiert und jetzt Käse, Speck, Schüttelbrot und Nudeln im Shop in St. Pölten anbietet – die feinen Sachen können verkostet werden. „Und wir wollen private Kochkurse anbieten“, so Watschinger.

Eigentlich ist die Eröffnung des Südtiroler Spezialitätenshops ja eine Erweiterung: Denn an der gleichen Adresse Wiener Straße 15 logiert der Griechenlandshop von Familie Purer, in dem die Kunden ihre kulinarische Sehnsucht nach dem Urlaub stillen können, mit Feta, Olivenöl, duftendem Origano, Oliven, feinen Essigen und vielem mehr. „Wir holen unsere Spezialitäten von kleinen Produzenten in Griechenland“, verrät Michael Purer.

Neues Zuhause fürs St. Pöltner Bier

Wenige Häuser weiter sind Georg Ludwig, Eleonora und Camillo eingezogen: Die Biere der Hopfenspinnerei sind ab sofort in der Minimall erhältlich. „Natürlich gibt es auch das Wundermilde, das St. Pöltner Bier, jederzeit dort zu kaufen“, verrät „Hopfenspinnerin“ Evelyn Bäck. Sie hat ihr Verkaufslokal in der Linzer Straße geschlossen, das große Craftbiersortiment, das sie dort angeboten hat, vertreibt sie per Versand und mit Hauszustellung in der gesamten Region. „Und wer bis Mittwoch Mitternacht bestellt, kann sein Bier tags darauf ab 15 Uhr in der Wiener Straße abholen“, freut sich Bäck über die Kooperation mit MiniMall-Betreiber Julian Diendorfer.

Gegenüber gibt es ab Oktober neue Nachbarn: Die Lingerie Day & Night übersiedelt von der Schreinergasse in die Wiener Straße. Derzeit veranstalten die Lingerie-Betreiberinnen Alice Unterberger und Brigitte Waltenberger einen Flohmarkt mit verführerischen Textilien.