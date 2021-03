Der SKN musste auf seinen Playmaker Krayem (Muskelfasereinriss) verzichten. Trotzdem präsentierten sich die Gäste in der ersten Halbzeit in blendender Verfassung. Insgesamt sieben Dreier fanden den Weg ins Ziel und das bei einer Trefferquote von knapp 50 Prozent. Der höchste Vorsprung betrug acht Punkte, die Steirer lagen hingegen nur ein einziges Mal in Führung (34:33). Während im ersten Viertel die Defensive regierte (16:15 für den SKN), war es im zweiten die Offensive (mit 26:22 wiederum an St. Pölten). „Es war kein einfaches Spiel für Kapfenberg“, gaben Andreas Worenz und Co dem Favoriten viele Rätsel auf und dominierten den Rebound (22:15).

In den zweiten Durchgang starteten aber die Gastgeber besser und versenkten zwei Dreier. In knapp 7,5 Minuten gelangen dem SKN nur vier Punkte, ein Buzzerbeater durch Wonisch hielt den Rückstand nach 30 Minuten in Grenzen: 55:56. Auch im letzten Abschnitt lief offensiv nicht mehr viel zusammen. Zunächst ebenso wie bei Kapfenberg: 8:5 nach 8,5 Minuten (64:60). Ausgerechnet ein Dreier vom gebürtigen St. Pöltner Schreiner ließ die Steirer davon ziehen. 22 SKN-Punkte in der zweiten Hälfte (nach starken 42 in der ersten) waren schlussendlich zu wenig.

Worenz: „Wir haben ein paar Fehler gemacht und sie ein paar Dreier getroffen. Auf dem Spiel können wir aber aufbauen. Wir haben gekämpft, solide gespielt und defensiv einen guten Job gemacht.“

Schon am Samstag geht es zu Hause gegen Tabellenführer Gmunden weiter. Die Oberösterreicher kassierten am Wochenende eine bittere Pleite im Cupfinale gegen Oberwart. Und das trotz einer Elf-Punkte-Führung im letzten Viertel.

KAPFENBERG BULLS - SKN ST. PÖLTEN 72:64 (15:16, 37:42, 56:55). - SKN: Ferguson 15 (Double-Double mit 11 Rebounds), Wonisch 14, Jagsch 9, Kaltenbrunner 8, Böck 7, Cutuk 6, Oikonomopoulos 3, Schilder 2.