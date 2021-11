Schrankkäufer entpuppte sich als Betrüger

Ein St. Pöltner bot einen Schank via Internet zum Verkauf an. Es dauerte nicht lange und schon meldete sich ein Interessent. Dieser gab an, eine Transportfirma würde das Möbelstück holen, der Verkäufer müsste dafür aber vorab eine Versicherung abschließen. Das Geld dafür würde ein Mitarbeiter des Transportunternehmens dann in einem Kuvert dem Verkäufer rückerstatten.

Der Mann überwies die geforderten 110 Euro. Der Kaufinteressent gab jedoch an, dass die Überweisung nicht funktioniert hätte und forderte erneut 110 Euro. Der Verkäufer überwies abermals das Geld, schließlich kam ihm das doch seltsam vor. Er prüfte nach und sah, dass beide Überweisungen einwandfrei geklappt hatten.

Er meldete den Vorfall der Polizei, der Kaufinteressent forderte noch 500 Euro für Steuerkosten. Diese zahlte der St. Pöltner nicht mehr. Er versucht nun, das Geld über die Bank zurück zu bekommen.

Die Polizei warnt vor dubiosen Internetgeschäften mit Vorabbezahlungen, denn die Täter sitzen meist irgendwo im Ausland und sind nur schwer oder auch gar nicht auszuforschen.