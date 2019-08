Nervosität und Vorfreude herrschen gerade bei rund 550 Kindern der Stadt. Ihnen steht kommende Woche der erste Schultag bevor. Während für sie in den ersten Klassen der „Ernst des Lebens“ beginnt, kehren tausende junge Menschen in den Schulalltag zurück. Der hält aber auch viel Neues bereit.

Neu gebaut: Aufatmen können die Gym-Schüler und -Lehrer. Hitze sollte sie in den Klassenzimmern in Zukunft nicht mehr plagen. In den Ferien wurde mit Hochdruck an der Nachrüstung der automatisierten natürlichen Lüftung gearbeitet. Es gibt nun CO -Fühler in den Klassen, die dafür sorgen, dass die Fenster bei Sauerstoffmangel automatisch öffnen. „Das ist eine wesentliche Verbesserung, nun entspricht das neue Gebäude auch den Lernanforderungen unseres Jahrhunderts und schafft eine optimale Atmosphäre zum Lernen“, freut sich Direktorin Silvia Klimek, deren Schule nun über 1.000 Schüler besuchen. Ihre Pausen können diese ab der kommenden Woche auch im während der Ferien neu begrünten Innenhof verbringen. „Die angelegten Hochbeete werden wir mit den Schülern bepflanzen“, kündigt Klimek an.

„Wenn mich meine Frau zuhause zu sehr einspannt, komme ich nach dem Jahr in die Schule zurück.“ Günter Schraik (HAK)

Ebenfalls gewerkt wurde im Juli und August im Mary-Ward-Privatgymnasium. Die Lehrer können dort ihre Plätze im neuen Konferenzzimmer beziehen. Zudem gibt es einen neuen Besprechungsraum und auch für die Schulärztin wurde ein neues Zimmer eingerichtet. Freuen können sich die Schüler außerdem auf Ballspiele und Sport auf dem generalsanierten Hartplatz und der Laufbahn. In den Theodor-Körner-Mittelschulen wurde im Sommer der Blitzschutz überprüft und saniert.

Neue Gesichter: Während sich St. Pöltens andere Direktoren gerade über die Stundeneinteilung den Kopf zerbrechen, kann sich Günter Schraik zuhause bequem zurücklehnen. „Ich nehme mir ein Jahr frei“, erklärt er lachend. Statt die Geschicke der HAK zu lenken, will der Schulleiter heuer reisen und sich ganz der Mathematik widmen.

Das Ruder übernimmt sein Stellvertreter Thomas Huber. Ob Schraik sich anschließend gleich in den Ruhestand verabschiedet, lässt er sich noch offen: „Eineinhalb Jahre hätte ich nach diesem Jahr noch bis zur Pension. Wenn mich meine Frau zuhause zu stark einspannt, komme ich vielleicht doch noch zurück“, scherzt er.

Mathe-, Physik- und Informatik-Lehrer Gerhard Pachler hat sich am Mary-Ward-Gym bereits endgültig in die Pension verabschiedet. Auch Sandra Spendlhofer wird dort ab September nicht mehr in der Klasse stehen. Sie übernimmt die Leitung des „Sacré Coeur“-Gymnasiums in Pressbaum. Frischen Wind gibt es zudem an der HTL: Dort treten gleich acht neue Lehrer ihren Dienst an.

Neue Herausforderungen: In der BAfEP/BASOP steht das Jahr im Zeichen zweier Jubiläen. Die Schule für Elementarpädagogik wird 50, jene für Sozialpädagogik feiert ihren 40. Geburtstag. Neues bringt das Jubiläumsjahr für die Studierenden des Kollegs für Elementarpädagogik. Sie schließen im Juni erstmals nach der neuen Form der Diplomprüfungen ab.

Das BORG präsentiert heuer zwar kein Musical, dennoch kann man sich auf eine Reihe musikalischer Auftritte freuen. Die Sportler von BORGL und LAIS beweisen, dass sie auch im kreativen Bereich etwas draufhaben. Eine Kunst-Ausstellung ist geplant.