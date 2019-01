Groß schreibt Andreas Schalk-Pressl den Begriff „Gemeinschaft“ an die Tafel. In den kommenden Wochen sollen sich die HTL-Schüler, die sich statt des konfessionellen Religionsunterrichts für „Ethik“ entschieden haben, mit gelingendem Zusammenleben und dem Umgang mit Fremdem auseinandersetzen. Schalk-Pressl ist einer von sechs Lehrern in der Landeshauptstadt, die diese und ähnliche Themen bereits in einem Schulversuch unterrichten. In der HTL, der HAK sowie im BRG/BORG St. Pölten werden im Fach „Ethik“ philosophische Fragestellungen und moralische Herausforderungen der Gesellschaft besprochen. Am Stundenplan stehen Menschenrechte, Bioethik oder Umweltschutz.

„Das Ziel ist es, den Schülern Werkzeuge zur Beurteilung ihrer eigenen Entscheidungen mitzugeben“, erklärt Schalk-Pressl. Seine Kollegin Angela Lahmer-Hackl aus dem BORG ergänzt: „Es geht darum, die Jugendlichen auf dem Weg zu selbstständig denkenden

Erwachsenen zu begleiten.“

Auf diese Art sollen bald auch alle anderen Schüler ab der neunten Schulstufe, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet oder kein religiöses Bekenntnis haben, begleitet werden. Voraussichtlich 2020/21 will ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann „Ethik“ für sie als verpflichtendes Schulfach einführen.

Dem konfessionellen Religionsunterricht ähnlich

„Das können wir uns aufgrund unserer positiven Erfahrungen nur wünschen“, meint Christian Söllner, der das Fach ebenfalls am BORG unterrichtet. Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigt, dass der Unterricht in den Bildungseinrichtungen mit dem Schulversuch immer mehr geschätzt wird: 30 Techniker begannen 2009/10 mit dem Ethik-Unterricht, heuer belegen bereits

120 Jugendliche das Fach. Im BORG ist die Situation ähnlich: Dort gibt es mittlerweile pro Jahrgang sogar zwei bis drei Ethik-Gruppen.

Die Inhalte, die dort behandelt werden, sind jenen des konfessionellen Religionsunterrichts ähnlich. „Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Themen im Religionsunterricht auch noch einmal durch die Lupe der jeweiligen Religion betrachtet werden“, erklärt Lahmer-Hackl. Ansonsten überschneiden sich die Lehrpläne zu etwa 70 Prozent, sind sich die Lehrer einig.

Dass deshalb, wie von Faßmann angedacht, in Zukunft die Religionslehrer ohne Zusatz-Ausbildung das neue Fach übernehmen, hält Lahmer-Hackl aber für problematisch. „Die Schüler entscheiden sich bewusst für die Distanz zur Religion. Sie sollen nicht das Gefühl bekommen, dass sie in Ethik dasselbe hören, nur unter anderem Namen.“ Die sechs Pädagogen, die in St. Pölten bereits Ethik unterrichten, mussten einen eigenen Lehrgang besuchen. „Das muss meiner Meinung nach auch so bleiben“, meint die Pädagogin.